Son dakika haberi Lübnanlı yetkili: Cihazlara patlayıcı yerleştirilmiş

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Lübnan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu, BM Güvenlik Konseyi’ne patlayan iletişim cihazlarıyla ilgili bir mektup gönderdi.

Lübnanlı yetkililer yapılan ön soruşturmada ülkeye gelmeden önce cihazlara patlayıcı yerleştirildiği sonucuna varıldığını bildirdi. Mektupta çağrı cihazı ve telsiz gibi cihazların, elektronik mesaj yoluyla patlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

LÜBNAN BMGK'YA ŞİKAYETTE BULUNMAYA HAZIRLANIYOR

Lübnan, söz konusu saldırıların ardından BM düzeyinde harekete geçmeye karar verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, "İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma" talimatı verdi.