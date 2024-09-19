Son dakika haberi Lübnanlı yetkili: Cihazlara patlayıcı yerleştirilmiş
Lübnan BM Temsilcisi: İletişim cihazlarına önceden patlayıcı yerleştirildiği sonucuna varıldı. İletişim cihazlarının elektronik mesaj yoluyla patlatıldığı tespit edildi
Lübnan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu, BM Güvenlik Konseyi’ne patlayan iletişim cihazlarıyla ilgili bir mektup gönderdi.
Lübnanlı yetkililer yapılan ön soruşturmada ülkeye gelmeden önce cihazlara patlayıcı yerleştirildiği sonucuna varıldığını bildirdi. Mektupta çağrı cihazı ve telsiz gibi cihazların, elektronik mesaj yoluyla patlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
LÜBNAN BMGK'YA ŞİKAYETTE BULUNMAYA HAZIRLANIYOR
Lübnan, söz konusu saldırıların ardından BM düzeyinde harekete geçmeye karar verdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdallah Buhabib, "İsrail'in masum Lübnan halkına karşı işlediği savaş suçu mahiyetindeki siber terör saldırısıyla ilgili olarak Lübnan'ın BM Daimi Temsilciliğine, BMGK'ya şikayette bulunma" talimatı verdi.