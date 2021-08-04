Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırına yakın Kiryat Shemona Kafr Giladi ve Tel-Hai kentlerinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin Lübnan'dan atılan 3 roket nedeniyle çaldığı, bunlardan ikisinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğü ifade edildi.

İsrail'in karşılık olarak Lübnan tarafına topçu atışı yaptığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail basını roketlerden birinin Kiryat Shemona Kafr Giladi kenti yakınlarına düştüğünü, bölgede küçük çaplı yangın çıktığını aktardı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.