Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 18 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 18 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.