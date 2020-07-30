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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye güven-huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, 09:00-13:00 saatleri arasında Kurban Bayramı öncesi ve süresince park-bahçe, banka-bankamatik çevreleri ile kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerlerde şüpheli paketlere yönelik kontrol ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda şüpheli kişi ve araçlara yönelik yol uygulaması şeklinde,

15:00-18:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen (4+1) seçici personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM),fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda,

20:00-23:00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM),elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde (62.095) personel ve (214) dedektör köpeği ile (5.539) noktada yapıldı.

590 BİN KİŞİ SORGULANDI

TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2020-9) uygulamasında; 590 bin 705 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 1.473 kişi yakalandı, 5’i çocuk olmak üzere 49 kayıp bulundu. 1.650 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 87 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 179 bin 225 araç kontrol edildi, 5 bin 289 araca işlem yapıldı. Uygulamada 594 aranan araç tespit edilirken, 538 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında, 3 bin 472 metruk bina kontrol edildi. 27 bin 942 umuma açık iş yeri denetlendi. 115 umuma açık işyerine işlem yapıldı, 4 iş yeri kapatıldı. Uygulamada ayrıca çok sayıda silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.