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        Haberler Spor Voleybol Son dakika haberi Arkas Spor-Halkbank: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Kupa Voley'de şampiyon Halkbank! - Voleybol Haberleri

        Son dakika haberi Kupa Voley'de şampiyon Halkbank!

        AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Halkbank, finalde Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Başkent temsilcisi böylece dev kupayı üst üste 2, toplamda 9. kez müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:17
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        Kupa Voley'de şampiyon Halkbank!
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        AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Arkas Spor ile Halkbank karşı karşıya geldi. Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Halkbank şampiyonluğa ulaştı.

        İlk seti 25-23 kazanan Arkas 1-0 öne geçti. Diğer üç seti 25-23, 28-26 ve 25-23'le alan Halkbank mutlu sona ulaştı.

        HALKBANK 9. KEZ ŞAMPİYON

        AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşarak kupayı (eski adıyla Türkiye Kupası) en çok kazanan takım ünvanını korudu.

        Türkiye Kupası'nı erkeklerde ilk kez 1991-1992 sezonunda kazanan başkent temsilcisi, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı. Halkbank, bu sezon da kupayı kazanarak, 9. şampiyonluğuna ulaştı.

        Halkbank, 1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarında iki kez, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üç kez arka arkaya kupayı müzesine götürmüştü.

        Geçen sezon da kupayı kazanan Halkbank tarihinde üçüncü kez, arka arkaya kupa kazanma başarısı gösterdi.

        SALON: TVF Cengiz Göllü

        HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş

        ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Brutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

        HALKBANK: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel, Yunus Emre Tayaz (Volkan Done, İzzet Ünver, Doğukan Ulu)

        SETLER: 25-23, 23-25, 26-28, 23-25

        SÜRE: 125 dakika (30, 29, 34, 32)

        MERT MATIC EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNDU!

        Bu arada takımı şampiyonluğunu kutladığı sırada Halkbank oyuncusu Mert Matic, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. 'Evet' cevabının ardından Matic, kendisinin üzerine asılan madalyayı sevgilisinin boynuna astı.

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