Kümese girdi diye 2 köpeği vurdu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, tavuklarının bulunduğu kümese giren iki köpeği tüfekle vurdu. Olayı görenler, güvenlik güçleri ile Gaziantep'te faaliyet gösteren Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) haber verdi. İhbar üzerine Elbistan'a giden dernek görevlileri, yaralı haldeki köpeği havyan ambulansıyla Gaziantep'e getirdi. Burada tedaviye alınan köpeğin vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi.
'KÖPEK BİR DAHA YÜRÜYEMEYEBİLİR'
Köpeği tedavi eden veteriner hekim Esra Helvacı Kara, vücudunda saçmalar bulunan köpeğin bir daha yürüyemeyebileceğini belirterek, "Köpeğin durumunu inceledik. Silahlı yaralanması var gerekli röntgenlerini çektik. Maalesef omurga üzerinde ve vücudun çeşitli yerlerine saçılmış saçma taneleri var. Biz kurşun zehirlenmesini önlemek amacıyla sıvı sağaltımı yapacağız ama hem hayati riski devam ediyor ve hiç yürüyememe riski var" dedi.
'BU HAYVAN KİMDEN SORACAK BUNUN HESABINI'
CAHİDE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ise köpeğin kümesindeki tavukları yediğini bahane eden bir kişi tarafından vurulduğunu dile getirerek, "Bu köpek bize Elbistan'dan getirildi. Elbistan'da bu köpeği maalesef vurmuşlar. Bahçesine girip tavuklarını yemişler. Orada iki köpek varmış birini öldürmüşler birini de bu vaziyette bırakmışlar. Biz gerekli mercilere şikâyetlerimizi bildirdik. Jandarma şahsı yakaladı ama bu canlıları can kapsamında değil de mal kapsamında görüldüğü için cüzi bir cezayla serbest bırakıldı. Ben Meclis'ten bir an evvel bu yasanın çıkmasını istiyorum. Şimdi bu can bu duruma gelmiş. Bunun vebalini kim verecek bu hayvan kimden soracak bunun hesabını. Allah'ın katında bizler de suçlu oluyoruz" diye konuştu.
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