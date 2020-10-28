Kültür Bakanlığı: Alçı değil perde

Camiye dönüştürülen Kariye Müzesi’ndeki tarihi fresklerin alçıpanla kapatıldığına dair fotoğraflar gündemde.
Bu fotoğraflar üzerinden başlayan tartışmalar üzerine Kültür Bakanlığı'nı aradım. "Yüzlerce yıllık freskler alçıyla mı kapatıldı? Sizin müdahaleniz olacak mı?" diye sordum.
Yetkililerden şu yanıtı aldım: "Fotoğraflara yansıyan alçı değil otomatik perdeleme sistemi. Namaz saatlerinde bir düğmeyle 30 saniye içinde freskler perdeyle kapatılıyor. Sonra yeniden açılıyor."
2019 YILINDA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA DEVREDİLMİŞTİ
İstanbul'un Edirnekapı semtinde bulunan ve 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen yapı, önemli dini merasimlerde saray kilisesi ve şapeli olarak kullanılıyordu. İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrildi. Mozaikleri ile ünlü Kariye Camii, Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmiş, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 11 Kasım 2019'da aldığı kararla bu statü iptal edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camii yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.
Cami, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak cuma namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak.
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