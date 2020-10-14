Kariye Camii ya da eski adıyla Azize Kurtarıcı Hora Kilisesi, 1945 yılında müze olarak ziyarete açılmıştı. 21 Ağustos 2020 tarihinde yeniden camii olarak ibadete açılmasına karar verildi. Kariye Camii, 30 Ekim 2020 Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ibadete açılarak ilk cuma namazı kılınacak. Peki Kariye Camii nerede? Kariye Camii'ye nasıl gidilir?

KARİYE CAMİİ NEREDE?

Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtinde yer almaktadır. Ulaşım kolaylığı sebebiyle yerli - yabancı turistin uğrak yeridir.

KARİYE CAMİİ NASIL GİDİLİR?

Anadolu yakasından gelenler için;

Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.



Avrupa yakasından gelenler için;

Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs durağından metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır