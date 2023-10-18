REKLAM advertisement1

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

ANNE VE BABALARI SERBEST BIRAKILDI AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocukların anne ve babalarının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen çocukların anneleri ifadelerini alan savcılıkça, babaları ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI Valilikten önceki gün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti. REKLAM Söz konusu çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

15 GÜN SONRA DÜĞÜN YAPACAKLARDI İDDİASI Öte yandan yüzük takılıp nişan töreni yapılan 8 ve 9 yaşındaki çocukların, 15 gün sonra da düğünlerinin yapılacağı ileri sürülmüştü. 8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme! Haberi Görüntüle Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış! Haberi Görüntüle