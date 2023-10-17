REKLAM advertisement1

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

ANNE VE BABALARI GÖZALTINA ALINDI AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı. ​​​​​​​Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

REKLAM ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. 8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme! Haberi Görüntüle