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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!

        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, biri 8, diğeri 9 yaşındaki kız ve erkek çocuklarına törenle yüzük takılmıştı. "Küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:24
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        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
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        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

        ANNE VE BABALARI GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı. ​​​​​​​Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

        Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme! Haberi Görüntüle
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        #mardin
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