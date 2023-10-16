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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Mardin'de 8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!

        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!

        Mardin'de, beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:22
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        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi´nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.´nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.´nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.

        ÇOCUKLARA YÜZÜK TAKILDI

        DHA'da yer alan habere göre evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.

        SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

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        Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü.

        AİLE BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

        Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nce inceleme başlatıldı.

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        #mardin
        #Son dakika haberler
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