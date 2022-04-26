Kremlin: Erdoğan ve Putin görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü bildirirken herhangi detay vermekten kaçındı.

Peskov, ayrıntıların ilerleyen saatlerde verileceğini ifade etti.

ERDOĞAN, ZELENSKIY İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda da Pazar günü Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtmiş, müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etmişti.