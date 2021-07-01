Kredi kartı taksitlerine düzenleme

BDDK, kredi kartı harcamalarında uygulanan taksit sayıları ve otomobil kredilerinde uygulanan vadelerde düzenlemeye gitti. BDDK'nın yeni düzenlemesinde hem harcamalara uygulanacak azami taksit hem de kredi vadeleri düşürüldü. Düzenleme kapsamında kredi kartı taksitlendirmelerine ilişkin değişiklikler şöyle:
- Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 3 aya düşürüldü.
- Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 12 ay olan taksit sayısı 9 aya indirildi.
- Televizyon alımlarındaki 3 bin 500 TL sınırı 5 bin TL'ye çıkarılırken, azami taksit sayısı 9 olarak belirlendi. 5 bin TL üzerindeki televizyonlar için taksit sayısı 4 ay olarak uygulanmaya devam edecek.
Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırları da yeniden düzenlendi. Buna göre,
- Nihai fatura değeri 120 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 60 aydan 48 aya,
- Nihai fatura değeri 120 bin TL ila 300 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya, kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 50'ye
- Nihai fatura değeri 300 bin TL ila 750 bin TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 36 aydan 24 aya, kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 30'a,
- Nihai fatura değeri 750 bin TL ila 1.5 milyon TL arasındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade 24 aydan 12 aya, kredi tutarının taşıtın değerine oranında üst sınır yüzde 20'ye indirildi.
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