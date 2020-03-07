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Koronavirüs ile ilgili asılsız ses kaydı ve görüntü yayanlar için harekete geçildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs salgını görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses kayıtlarının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada "Halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa sürede adli mercilere sevki sağlanacaktır" denildi

07.03.2020 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs
HABERTURK.COM / DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, koronavirüs ile ilgili asılsız ses kaydı ve görüntü yayanlarla ilgili harekete geçti. Emniyet'ten yapılan son dakika açıklamada "Ülkemizde koronavirüs salgını görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak paylaşımlar tespit edilmiştir. Halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa sürede adli mercilere sevki sağlanacaktır" denildi. 

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