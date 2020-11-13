Korkunç! Parçası bulundu

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İstanbul Büyükçekmece'deki atık su terfi merkezine giden kanalda parçalanmış cansız beden bulundu.

Ahmediye Mahallesi'ndeki İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'ndeki kanalda bir cansız beden olduğu ihbarı üzerine olay yerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kanaldan çıkarılan cansız bedenin, bir kişinin vücudunun alt kısmına ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki su kanalından gelmiş olabileceği tahmin edilen cansız bedenin kimliğinin tespiti ve diğer kısımlarını bulmak için çalışma başlattı. Cansız beden parçası, Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.