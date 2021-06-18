Korku fabrikası! Kayıp kişi kuyuda bulundu

Giresun'dan İstanbul'a arkadaşının yanına gelen ve kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ın cansız bedeni, halı fabrikasında kuyuda bulundu. Cinayet şüphelisi arkadaşı Nadir Ü. İle birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
25 Mayıs'ta Giresun'dan otomobil satın almak için İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay'dan (51) haber alamayan yakınları olayı polise bildirdi. 20 gündür kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ı bulmak için araştırmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Bahtiyar Akçay'ın en son arkadaşı Nadir Ü'nün işyerine gittiğini ve bir daha dışarı çıkmadığını belirledi.
Yenibosna'da bulunan fabrika içinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri Bahtiyar Akçay'ın cesedini fabrikanın bahçesindeki kuyuda buldu. Yapılan incelemede cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı belirlendi. Yetkililer, cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını söyledi. Bahtiyar Akçay'ın vücudunda iki adet mermi deliği olduğu tespit edildi.
Polis bu gelişme üzerine aralarında Bahtiyar Akçay'ın yanına geldiği arkadaşı Nadir Ü. ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Nadir Ü. Kayıp arkadaşı ile ilgili konuşmazken, ofisinde iki tabanca bulundu. Nadir Ü. ile birlikte 4 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, yetkililer 2007 yılında kayıp müracaatı yapılan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyasını da yeniden açtı. Fabrikada aramaların devam ettiği öğrenildi.
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