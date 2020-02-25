AA

Geçen ay otoyollardan yapılan 25 milyon 882 bin 848 araç geçişinden 150 milyon 230 bin 324 lira gelir elde edildi. Böylece ocakta köprü ve otoyollardan yapılan 35 milyon 336 bin 202 araç geçişinden toplam 189 milyon 525 bin 275 lira gelir sağlandı.

2019 yılında köprü gelirleri 425,4 milyon, otoyol gelirleri 1 milyar 581,9 milyon TL olmuştu. Araç geçiş sayıları ise köprülerde 117 milyon 488 bin, otoyollarda 337 milyon 607 bin adet oldu. Geçen yıl paralı otoyol ve söz konusu köprüleri kullanan araç sayısı da 455 milyon 95 bin adet oldu.