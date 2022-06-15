Türkiye genelinde Mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı. Mayıs ayında el değiştiren konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 arttı.
Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu.
İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜKSELDİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,3 artışla 129 bin 707 oldu.
Mayıs ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 161'i; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 31 bin 885''i ilk el satış olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,2 artarak 93 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artışla 446 bin 182 oldu.
YABANCILARA SATIŞ YÜZDE 235,7 ARTTI
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,5 artarak 32 bin 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 26,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 163 bin 719 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,5 artış göstererek 89 bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 73,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,0 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti.
Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin izledi.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70,0 artarak 26 bin 753 oldu.
Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 275 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.
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