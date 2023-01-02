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Son dakika haberi Konut kampanyası çarşamba günü açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”na dair detayları 4 Ocak Çarşamba günü açıklayacak

Giriş: 02.01.2023 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Konut kampanyası çarşamba günü açıklanacak
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nana dair detayları, 4 Ocak Çarşamba günü ortak basın toplantısıyla duyuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nana ilişkin detaylar, çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.

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