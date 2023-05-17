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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 132,8, reel olarak ise yüzde 55,4 oranında yükseldi. Türkiye'de metrekare başına ortalama fiyat 21 bin 777,3 TL, İstanbul'da ise 33 bin 731,1 TL oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ZONGULDAK, KARABÜK VE BARTIN'DA

En yüksek yıllık fiyat artışı Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde (yüzde 161,1) gerçekleşti. Çankırı, Kastamonu, Sinop (yüzde 159) ve Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (yüzde 155,3) bu bölgeyi takip etti.

En düşük yıllık fiyat artışı ise; yüzde 86,3 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde, yüzde 94,2 ile Kilis, Adıyaman, Gaziantep bölgesinde ve yüzde 99,3 ile Diyarbakır, Şanlıurfa bölgesinde gerçekleşti.

Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 Şubat ve Mart ayı endeksleri sabit kabul edildi.

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