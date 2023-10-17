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Konut fiyatlarında 2 aylık dolar bazında düşüş trendi durdu.

Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre 90,3 arttı. Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 27 bin 840,6 TL, İstanbul'da ise 41 bin 766,1 TL olarak ortaya çıktı.

Rakamlar dolar bazında incelendiğinde metrekare ortalaması Türkiye ortalamasında 1031.2 dolar, İstanbul ortalamasında 1546.9 dolar oldu.

Türkiye ortalaması (TL) İstanbul ortalaması (TL) Türkiye ($) İstanbul ($) 2022 Ağustos 15052.5 24480.2 835.0 1357.9 2022 Eylül 15856.2 25695.2 865.8 1403.0 2022 Ekim 16559.3 26626.6 890.4 1431.7 2022 Kasım 16973.8 26832.5 911.4 1440.7 2022 Aralık 17754.4 27886.4 950.9 1493.6 2023 Ocak 18682.8 28916.3 994.2 1538.8 2023 Şubat 20474.4 31785.0 1085.8 1685.6 2023 Mart 21757.9 33702.4 1144.9 1773.5 2023 Nisan 22831.4 35097.9 1180.7 1815.1 2023 Mayıs 23555.2 35931.1 1194.5 1822.1 2023 Haziran 24594.0 37174.9 1064.4 1608.9 2023 Temmuz 26511.0 39538.0 1001.5 1493.7 2023 Ağustos 27840.6 41766.1 1031.2 1546.9

EN ÇOK FİYAT YÜKSELİŞİ YAŞANAN YERLER

Konut Fiyat Endeksi'ne göre en çok fiyat yükselen bölgeler; yüzde 125,8 ile Çankırı, Kastamonu, Sinop, yüzde 122,2 ile Ağrı, Ardahan, Iğdır, yüzde 118,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartın olarak sıralandı.