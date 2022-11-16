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TCMB, 2022 Eylül ayı için Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 189.2, reel olarak ise yüzde 58.0 oranında arttı.

ANTALYA'DA FİYATLAR YÜZDE 235.8 YÜKSELDİ

En çok fiyat yükselişi yüzde 235.8 ile Antalya bölgesinde oldu. İstanbul'da yüzde 212.1, Mersin bölgesinde ise yüzde 202.5'lik artışlar görüldü.

En düşük artışlar ise Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'yi kapsayan bölgede yüzde 115.5 ile Erzurum, Erzincan ve Bayburt'u kapsayan bölgede 129.7 ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'u kapsayan bölgede yüzde 137.1 ile gerçekleşti.

Ülke ortalamasında 100 m2'lik bir evin fiyatı 1 milyon 586 bin TL'ye yükseldi. Ortalama ev fiyatları İstanbul'da 2 milyon 571 bin TL, Ankara'da 1 milyon 132 bin TL, İzmir'de ise 1 milyon 876 bin TL oldu.