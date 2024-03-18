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TCMB, 2024 Ocak ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68,0, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.

Yıllık bazda konut fiyatları; Türkiye ortalamasında yüzde 68, İstanbul'da yüzde 54,5, Ankara'da yüzde 85,6, İzmir'de ise yüzde 70,4 arttı. Aylık bazda ise fiyatlar İstanbul'da yüzde 1,3, Ankara'da yüzde 2,4, İzmir'de yüzde 2,8 arttı.

DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ SERİSİ SÜRÜYOR

Konut fiyatlarının dolar bazındaki gerileyişi ise devam ediyor. Hem Türkiye ortalamasında hem de İstanbul ortalamasında, fiyatlar dolar bazında 4 aydır düşüyor.

Ocak verilerine göre metrekare başına ortalama fiyat Türkiye genelinde 1028,2 dolar, İstanbul'da ise 1501,6 dolara geriledi.

DOLAR BAZINDA METREKARE BAŞINA FİYATLARI Tarih Türkiye ortalaması İstanbul ortalaması 2023-01 994.2 1538.8 2023-02 1085.8 1685.6 2023-03 1144.9 1773.5 2023-04 1180.7 1815.1 2023-05 1194.5 1822.1 2023-06 1064.4 1608.9 2023-07 1001.5 1493.7 2023-08 1030.2 1545.5 2023-09 1078.5 1616.7 2023-10 1077.2 1590.1 2023-11 1057.7 1555.9 2023-12 1048.3 1522.5 2024-01 1028.2 1501.6

Konut fiyatlarının yıllık bazda en çok yükseldiği bölgeler şöyle sıralandı: Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır (yüzde 103,8), Çankırı, Kastamonu, Sinop (yüzde 103,7), Erzurum, Erzincan, Bayburt (yüzde 98,3).