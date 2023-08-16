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        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatları dolar bazında düştü - Emlak Haberleri

        Konut fiyatları dolar bazında düştü

        TCMB'nin yayınladığı verilere göre; 2023 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,9 arttı. Dolar bazında Türkiye genelinde 10 aydır, İstanbul'da ise 6 aydır üst üste rekor kıran fiyatlar geriledi. Türkiye ortalaması, geçen aya göre yüzde 11, İstanbul ortalaması ise yüzde 11.8 düştü

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 16.08.2023 - 14:32
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        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
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        TCMB, 2023 haziran ayına dair Konut Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı.

        Önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38,0 oranında arttı.

        Türkiye ortalaması metrekare 24 bin 598,6 TL olurken, İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 37 bin 220,2 TL oldu.

        DOLAR BAZINDA REKOR SERİSİ BİTTİ, FİYATLAR YÜZDE 10'DAN FAZLA DÜŞTÜ

        Dolar bazında Türkiye genelinde 10 aydır, İstanbul'da ise 6 aydır üst üste rekor kıran fiyatlar geriledi.

        Türkiye genelinde dolar bazında metrekare başına ortalama fiyat 1064.6 dolar, İstanbul'da ise 1610.8 dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde fiyatlar yüzde 11, İstanbul'da ise yüzde 11.8 düştü. Fiyatlar şubat ayının gerisine düştü.

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