Konut fiyatları dolar bazında düştü

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TCMB, 2023 haziran ayına dair Konut Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı.

Önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38,0 oranında arttı.

Türkiye ortalaması metrekare 24 bin 598,6 TL olurken, İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 37 bin 220,2 TL oldu.

DOLAR BAZINDA REKOR SERİSİ BİTTİ, FİYATLAR YÜZDE 10'DAN FAZLA DÜŞTÜ

Dolar bazında Türkiye genelinde 10 aydır, İstanbul'da ise 6 aydır üst üste rekor kıran fiyatlar geriledi.

Türkiye genelinde dolar bazında metrekare başına ortalama fiyat 1064.6 dolar, İstanbul'da ise 1610.8 dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde fiyatlar yüzde 11, İstanbul'da ise yüzde 11.8 düştü. Fiyatlar şubat ayının gerisine düştü.