Kod adı: Havuç, Parolası: Çay

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik düzenledikleri projeli çalışma çerçevesinde şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

ŞİFRELİ İSİMLER TEK TEK ÇÖZÜLDÜ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon ve Rize'de 2019-2020 yıllarında gerçekleşen 7 ayrı operasyonda 21 adet el yapımı silah ve mühimmat ele geçiren ekipler, silah tamiri yapan bir kişinin evine baskın düzenledi. Şüphelileri günlerce takip eden polis ekipleri, telefon görüşmelerinde şüphelilerin silahlara verdikleri şifreli isimleri tek tek çözdü.

SİLAHLARIN ADI ÇAY VE HAVUÇ OLMUŞ

Teknik ve fiziki takip sonucu silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin silahların adını çay ve havuç ismini verdiği, silahların markasını ise delik ve deliksiz olarak şifrelendirdiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla 9 şüpheli gözaltına alınarak sorgulandı. Sorgularında şüphelilerin bir kısmı suçunu itiraf ederken, bir kısmı ise suçlamayı reddetti. Şüpheliler, çay demlediklerini ve havuçları evlerine aldıklarını ileri sürdüler.

OTOBÜSTE SİLAHLAR BULUNDU

Fiziki takip gerçekleştirilen polis ekipleri, Trabzon Limanı'ndaki güvenlik kulübesinde silah satışına görüntülediği ortaya çıktı. Şüphelilerin telefon konuşmalarında takip edildiklerini hissettikleri fakat silah satmaktan da vazgeçmedikleri ortaya çıktı. Afyon'un Sandıklı ilçesindeki bir dinlenme tesislerinde çalışan garsona otobüs ile gönderilen silahları bulan polislerin hazırladığı dosyayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, 9 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameyi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Savcı, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak imal etmek ve nakletmek suçlarından yargılanacak şüphelilerin her biri için hapis talep etti.

İŞTE O GÖRÜŞMELERDEN BAZILARI

A.Ö. ile C.T. arasında geçen görüşmede şüphelilerden A.Ö.'nün C.T.'ye, "He kadar tez olursa, 2-3 kilo çay alacak aynı kısa da" şeklindeki sözler sarf ettiği belirlendi. CT. ile N.C. arasında geçen görüşmede: C.T.'nin taksici N.T.'yi arayarak, "Benim eve çık. S. sana bir kilo havuç verecek anladın mı?" dediği ortaya çıktı. Bir başka görüşmede C.T.'nin A.Ö.'ye "Delik var mıydı? Deliksiz yok muydu" dediği iddianamede yer aldı. R.T. ile A.Y. arasında geçen görüşmede R.T.'nin telefonda A.Y.'ye iki tane telefon lazım bana bulabilir misin?" şeklindeki söylemin ardından, "Sen anladın benim ne demek istediğimi" diye konuşmayı sürdürdüğü kayıtlara geçti.

İşte H.T. ile K.B. arasındaki şifreli telefon görüşmelerinden biri:

H.T.: Ne ettin çaylar hazır mı?

K.B.: He he.Demliğin incesi bakacaksın öle bir şey var mı, of dersin.

H.T.: İyi uğrarım sana

K.B.: Haberleşiriz.

A.Ö. ile C.T. arasındaki görüşme:

A.Ö.: Delik var mı?

C.T.: Var var

A.Ö.:Deliksiz yok mu?

C.T.: Yok.