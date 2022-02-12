Kocaelispor kötü gidişe "dur" dedi

Balıkesirspor Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Balıkesirspor, Foxi Kethevoama'nın 44. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde bitirdi.

Konuk Kocaelispor, 56. dakikada Benhur Keser ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Yeşil-siyahlı ekip, yeni transferi Babacar'la 74. dakikada 2-1 öne geçti.

Ev sahibi Balıkesirspor, 90+3'te penaltı kazandı. 90+4'te kırmızı-beyazlılarda penaltı atışı için topun başına geçen Oğuz Han Aynaoğlu, Kocaelispor kalecisi İsmet Yumakoğulları'nı geçemedi ve mücadeleye denge getirme fırsatını kullanamadı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kocaelispor, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kötü gidişe "dur" dedi.

7 maçlık aradan sonra galip gelen yeşil-siyahlı Körfez ekibi, puanını 27 çıkardı.