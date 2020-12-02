Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yeniden başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeniden Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu alınacağını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Selçuk, başvuruların e-devlet üzerinden alınacağını belirtti.

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