Kırmızı bültenle aranıyordu! Gürcistan'da yakalandı!

Aksaray'da A.S., ikinci evliliğini yaptığı eşi Can Emrah S.'nin, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk evliliğinden kızı E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kasım 2020'de polise şikayette bulundu.
ÜVEY KIZINDAN CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
DHA'da yer alan habere göre anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka kente yerleşti. Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. (14) de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı.
HAKKINDA 15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ
Gözaltına alınan Can Emrah S., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında Aksaray 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AVUKATIN TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Aksaray 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi, A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel´in, iddianamenin kabulüyle birlikte sanığın tutuklanmasına ilişkin talebini reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak sanığın kaçma şüphesi olduğunu ve yurt dışına çıktığı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi.
OLAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Avukat Şenel, bunun üzerine sosyal medya hesabından, Aksaray 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin kanuna aykırı hareket ederek, suç işledikleri yönünde paylaşım yaptı. Aksaray 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bunun üzerine davadan çekildi ve avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Şenel, Aksaray 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'yargı görevi yapanı etkileme ve hedef gösterme' suçundan yargılandığı davada beraat etti.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Mahkeme başkanının değişmesinin ardından yargılamayı sürdüren Aksaray 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi, çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen Can Emrah S. hakkında, 5 Ocak 2021'de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı infaz edilemeyen sanık hakkında bu kez kırmızı bülten çıkarıldı.
GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI İADESİ İSTENDİ
Kırmızı bültenle aranan sanık, geçen hafta Gürcistan´da yakalandı. Sanığın yakalanmasının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talebi ile Adalet Bakanlığı, Gürcistan´dan iadesini talep etti.
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