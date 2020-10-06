Kınada şok ölüm!

Bursa'da koronavirüsle mücadele kapsamında yasaklanmasına rağmen düzenlenen kızının kına gecesinde oynayan 38 yaşındaki Nermin Benli, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, geçen perşembe günü merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Nermin Benli'nin kızı Esmanur Benli (20) için koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenlendi. Aile yakınlarının katıldığı kına gecesinde, Nermin Benli kızıyla oynadığı sırada fenalaştı. Benli, sandalyeye oturacağı sırada dengesini kaybederek, yere düştü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Benli'nin düştüğünü gören davetliler, yanına geldi. Kına eğlencesi sonlandırılırken, ihbar üzerine düğün salonuna sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin Benli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak Benli, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
AORT DAMARI YIRTILMIŞ
Doktorların ölümünü şüpheli bulması üzerine, Benli'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Benli'nin aort damarının yırtıldığı ve buna bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Benli'nin cenazesi, geçen cumartesi günü memleketi Niğde´nin Bor ilçesine götürüldü. Nermin Benli, kırsal Tepeköy Mahallesi'ndeki köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA
Nermin Benli´nin kızının kına gecesinde fenalaşarak, yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde pistte oynayanların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı, Nermin Benli´nin kızıyla oynadığı sırada fenalaşarak, yere düştüğü, davetlilerin ise Benli´nin yanına geldiği görülüyor.
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