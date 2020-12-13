İstanbul'da akılalmaz tespit!

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz ay şüpheli bir şahsı durduran ekipler, üst aramasında çarpıcı bir tespitte bulundu. Şüphelinin kemerini çıkarmasını isteyen polisin özel dikkati profesyonelce yerleştirilmiş zulayı ortaya çıkardı.

Fermuar düzeneği ile hazırlanmış zulaya konulan uyuşturucu ilginç bir tabloyu oluşturdu. Şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

YİNE AYNI YÖNTEM

Önceki gün ise İstanbul Esenyurt’ta denetim yapan sokak bekçileri, yolda yürüyen bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi.

Üst araması yapan bekçiler, şahsın kemerini çıkarmasını isteyince her şey ortaya çıktı. Özel yapım deri bir kemerin içine yerleştirilmiş 60 cm’lik sallama denilen bıçağa el koyan ekipler, şahsı gözaltına alıp emniyete götürdü.