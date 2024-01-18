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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem! Kayseri'de az önce deprem mi oldu?

        Son dakika haberi Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem!

        AFAD, merkez üssü Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 9.05'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:33
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        Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem!
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.05'te merkez üssü Yahyalı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 18,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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