AA

Vali Çakır'ın, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.

AA'nın haberine göre Çakır, yaptığı açıklamada, hastalığın kendisinde herhangi bir belirti göstermediğini söyledi.

Valilikteki diğer çalışanlarla birlikte test yaptırdığını dile getiren Çakır, "Herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Testi yaptırdığımızda pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, evde dinleniyorum." diye konuştu.

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