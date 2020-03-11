Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs önlemleri ile ilgili şunları söyledi:

"Yarın Başakşehir'in Kopenhag maçı var. Hafta sonu lig maçları var. Bunlar planlandığını gibi devam edecek. Maçlar seyircili olarak oynanacak."

"MART-NİSAN ÇALIŞMALARIMIZ ERTELENDİ"

"Gençlik faaliyetlerimizi, gerek gençlerimizin yurt dışı seyahatleri, yurt dışından gelen gençlerimizin kamplarla ilgili çalışmaları, diğer organizasyonları, bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve nisan ayındaki çalışmalarımızı ertelemiş durumdayız. Özellikle gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da ertelemiş durumdayız."

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