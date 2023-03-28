Karısını öldürüp kayınvalidesini bıçakladı!

Yozgat'ta, Merkez Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'nde, ailesinin evinde kalan Rabia T. ile boşanma aşamasındaki kocası M.T. (30) arasında tartışma çıktı.
EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI
AA'da yer alan habere göre M.T, kavgaya dönüşen olayda eşi ve kayınvalidesi G.G'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.
EŞİ ÖLDÜ, KAYINVALİDESİNİN DURUMU AĞIR
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rabia T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan G.G, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Şüpheli M.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.