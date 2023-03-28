Karısını öldürüp kayınvalidesini bıçakladı!

AA'da yer alan habere göre M.T, kavgaya dönüşen olayda eşi ve kayınvalidesi G.G'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rabia T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan G.G, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli M.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.