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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Son dakika haberi Karagümrüklü yıldıza 5 maç ceza! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Son dakika haberi Karagümrüklü yıldıza 5 maç ceza!

        PFDK, tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:12
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        Karagümrüklü yıldıza 5 maç ceza!
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        PFDK, tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verildiğini açıkladı.

        Feghouli, Fatih Karagümrük'ün bu hafta Galatasaray ile karşılaşacağı maçta görev yapamayacak.

        İşte yapılan o açıklama;

        "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Karar verilmiştir."

        KARAGÜMRÜK'TEN AÇIKLAMA

        Fatih Karagümrük Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Cezayirli futbolcuları Sofiane Feghouli'ye verdiği 5 maç men ve 65 bin TL para cezası ile ilgili açıklama yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

        "Futbolcumuz Sofiane Feghouli'ye, 4 Mayıs tarihinde Kayserispor ile oynadığımız müsabakadaki hareketinden dolayı disiplin kurulu tarafından bize sürpriz olmayacak şekilde 5 maç ceza verilmiştir. Sezon boyu oynanan tüm müsabakalarda futbolculara verilen cezaları göz önüne alırsak Feghouli'ye verilen cezayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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