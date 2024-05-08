Son dakika haberi Karagümrüklü yıldıza 5 maç ceza!

PFDK, tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verildiğini açıkladı.

Feghouli, Fatih Karagümrük'ün bu hafta Galatasaray ile karşılaşacağı maçta görev yapamayacak.

İşte yapılan o açıklama;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

KARAGÜMRÜK'TEN AÇIKLAMA

Fatih Karagümrük Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Cezayirli futbolcuları Sofiane Feghouli'ye verdiği 5 maç men ve 65 bin TL para cezası ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Sofiane Feghouli'ye, 4 Mayıs tarihinde Kayserispor ile oynadığımız müsabakadaki hareketinden dolayı disiplin kurulu tarafından bize sürpriz olmayacak şekilde 5 maç ceza verilmiştir. Sezon boyu oynanan tüm müsabakalarda futbolculara verilen cezaları göz önüne alırsak Feghouli'ye verilen cezayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."