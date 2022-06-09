Kamyonet onlarca takla attı! O anlar kamerada! Uçurumdan kurtuluş!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde edinen bilgiye göre kaza, Irak sınırında bulunan Üzümlü köyü civarında meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre Şentepe askeri üst bölgelerinde yol çalışması yapan özel bir şantiye ait kamyonet şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan kamyonet sürücüsü kendisini araçtan atarak yara almazken kurtuldu.

Takla atarak uçurumdan yuvarlanan kamyonet kullanamaz hale gelirken, kamyonetin yuvarlanması şantiyede çalışan bir işçi tarafından anbean görüntülendi.