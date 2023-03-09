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Son dakika haberi Kamuya olan borçların yapılandırılması kanunu kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

Giriş: 09.03.2023 - 20:21 | Güncelleme: ABONE OL
Kamuya olan borçların yapılandırılması kanunu kabul edildi - Son Dakika Haberleri
AA

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

DHA'nın haberine göre, TBMM Genel Kurulu´nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi. Halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor. Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor. Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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