Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Galatasaray'a 3-1 yenilerek Kadıköy'deki 20 yıllık üstünlüğüne veda ederken maç sonu tribünlerde olduğu gibi soyunma odaları da karıştı. İki takım içeri girerken Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'ın Fenerbahçe'den bir isme "Hişt" diye seslenmesi üzerine ortalık karıştı. Futbolcuların da dahil olduğu tartışma kavgaya dönüşürken gerginlik polisin araya girmesiyle son buldu. Polis ekipleri iki taraf koridorlarda barikat kurdu.