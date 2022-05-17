Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!

AA

Son dakika haberleri... Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

AA'da yer alan son dakika haberine göre polis ekipleri sabah saatlerinde İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN 160'I YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 160'ını yakaladı.

ADRESLERDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi. Adreslerde bulunan çok sayıda dijital malzeme ve evraka da el konuldu.

FİRARİ ZANLILAR ARANIYOR

Son dakika haberine göre şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.