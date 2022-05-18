Fenerbahçe'de Jorge Jesus konusundaki belirsizlik sürerken, Portekizli teknik adam ile ilgili ülkesinin basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Portekiz basınında O Jogo'da yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus ile Salı günü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, görüşme sonunda bu hafta sonu İstanbul'a gelmeyi kabul eden Portekizli teknik adam ile son tur görüşmelerin yüzyüze yapılacağına yer verildi.