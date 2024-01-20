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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika haberi: Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!

        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!

        Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait "SLIM" aracının Ay'a yumuşak iniş yapmayı başardığı bildirildi. Japonya, böylece ABD, Rusya, Çin ve Hindistan'ın ardından Ay'a uzay aracıyla yumuşak iniş gerçekleştiren 5. ülke oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 08:12 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:28
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          Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) açıklamasında, "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı'nın" (SLIM) uzay yolculuğuna yönelik bilgilerini güncelledi.

          AA'da yer alan habere göre "Moon Sniper" takma isimli SLIM aracının 20 Ocak yerel saatle 00.20'de Ay'a başarılı şekilde iniş yaptığı aktarıldı.

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          Araçtaki yerleşik güneş bataryasının güç üretmediği ancak diğer ekipman fonksiyonlarının düzgün çalıştığı kaydedildi.

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          "İNİŞ TEKNOLOJİMİZİN GELİŞMESİ GEREKİYOR"

          Ulusal basın, Japonya'nın böylelikle Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a iniş yapma başarısını gösteren 5. ülke olduğunu aktardı. JAXA Uzay ve Astronotlar Enstitüsü Direktörü Kuninaka Hitoşi, açıklamasında, aracın hedef bölgenin 100 metre yakınına indiğini söyledi.

        • 4

          JAXA Başkanı Yamakawa Hiroşi, Japonya'nın katedeceği aşamaya dikkati çekerek, "İniş teknolojimizin daha fazla gelişmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Araçtaki bataryanın dayanabileceği kısa süre zarfında, JAXA'nın Ay yüzeyi ve tabiatına yönelik veri toplamayı sürdüreceği bildirildi.

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          EYLÜL SONUNDA GÖNDERİLMİŞTİ

          SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti. 

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          JAXA, SLIM aracının, Ay'a "benzeri görülmemiş derecede yüksek hassasiyette bir iniş" sağlamasının beklendiğini açıklamıştı.

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          Mitsubishi Electric üretimi 700 kilogram ağırlığındaki iniş aracı 2.4 metre yüksekliğe ve 2.7 metre genişliğe sahip.

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          Aracın, taşıdığı küre şeklinde ve tenis topundan biraz daha büyük bir sonda vasıtasıyla Ay yüzeyinde hareket edebilmesi bekleniyor.

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