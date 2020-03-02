ABD'nin BM temsilcisi Kelly Craft ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya geliyor.

Görüşmelerde, Türkiye'nin İdlib'e yönelik başlattığı Bahar Kalkanı harekatı ve son dönemde bölgedeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Craft Hatay ve Gaziantep'e geçerek incelemelerde bulunacak, Çarşamba günü de Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelecek.