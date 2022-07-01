Jabeur, Wimbledon'da 4. tura çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının 5. gün sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlar 3. tur maçlarıyla devam etti.

Günün öne çıkan maçında Wimbledon'da kadınların 3 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, Fransız rakibi Diane Parry'u 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 4. tura çıktı.

Erkeklerde 23 numaralı seribaşı Frances Tiafoe, Alexander Bublik'i 3-6, 7-6, 7-6, 6-4'lük dört set sonunda 3-1 yenerek Wimbledon'da ilk kez son 16'ya kaldı.

Kadınlarda 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko ise Romanyalı Irina-Camelia Begu'yu 3-6, 6-1, 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek 4. tura çıktı.

Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı ve son 3 organizasyonun şampiyonu Sırp tenisçi Novak Djokovic ise yine aynı ülkeden dünya 25 numarası Miomir Kecmanovic ile bugün karşı karşıya gelecek.