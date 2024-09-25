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İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete giden otomobil rampa inerken bariyeri aşıp 5 metreden köprülü kavşağın battı çıktısına düşünce araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı.

Eşrefpaşadan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

REKLAM Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Kaza anına ait, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde otomobilin 648 Sokak'tan yokuş aşağı fren yapmadan inmesi, bu sokağı dikine kesen yola geldiğinde manevra yapmadan karşıya geçerek bariyeri aştığı ve alt geçide düştüğü görülüyor. KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER BELİRLENDİ İzmir'de otomobilin bariyeri aşıp köprüden düştüğü kazada yaşamını yitiren 3 kişinin Samire Kaya (48), Sadiye Bulut (72) ve Gülistan Fidan (48) olduğu belirlendi. Ölen 3 kişinin de arka koltukta oturdukları ve ev kadını oldukları belirtildi.

STAJYER SÜRÜCÜYMÜŞ Kazada yaralanan sürücü Sibel Bulut (42) ve yan koltukta oturan Fatma Öner'in (35) hastanedeki tedavileri sürerken, hayatı tehlikeleri bulunduğu bildirildi. Sürücü Sibel Bulut'un, 1 yıllık ehliyetinin bulunduğu ve stajyer sürücü olduğu ortaya çıktı. FRENE BASMIŞ, TUTMAMIŞ İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Otomobilin giriş yönünde herhangi bir fren izine rastlanmadı. Sürücü Sibel Bulut'un ilk ifadesinde, frene bastığını ancak tutmadığını söylediği öğrenildi. Herhangi bir teknik hatanın olup, olmadığının tespiti için otomobilde uzmanlar tarafından inceleme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Samire Kaya, Sadiye Bulut ve Gülistan Fidan’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.