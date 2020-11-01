İzmir'de korkutan artçı sarsıntı!

SON DAKİKA! İzmir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha! 1 Kasım Kandilli Rasathanesi son depremler

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AFAD tarafından yapılan açıklamada, İzmir'i vuran depremde şu ana kadar 922 artçı sarsıntı meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 15.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği de belirtildi.

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: