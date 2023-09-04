Son dakika haberi İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Menderes ilçesinde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
İzmir'in Menderes ilçesinde saat 08.26'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem Kuşadası Körfezi'nde meydana gelirken, Menderes'in 6 km açığında oluştu.
Deprem yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8 km olarak açıkladı.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.