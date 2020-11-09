Ege Denizi'nde, merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.30'da meydana gelen depremin derinliği 7,00 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ