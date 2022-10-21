İsveç'ten Türkiye'ye mektup

İsveç, Türkiye'ye NATO süreci ve Türkiye'nin endişelerine dair bir mektup gönderdi.
6 Ekim tarihli mektupta, İsveç Türkiye'ye terör unsurlarına karşı polisi harekete geçirdiğini iletti, NATO üyeliği ile ilgili somut eylem istedi.
İSVEÇ'İN YENİ BAŞBAKANI ÇABALARI ARTIRACAKLARINI BELİRTMİŞTİ
İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson da geçtiğimiz günlerde ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çabaları artıracaklarını, bunun gereklerini NATO üyeliğinden sonra da yerine getireceklerini söylemişti.
Kristersson, İsveçin yeni başbakanı olarak göreve geldikten 3 gün sonra NATO'ya yaptığı ziyaret sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İsveçin NATO'ya üyelik başvurusu hakkında görüştüklerini belirten Kristersson, şu ana kadar 28 ülkenin üyeliği onayladığını hatırlatmıştı.
Yeni İsveç hükümeti olarak NATOya katılıma büyük önem verdiklerini ifade eden Kristersson, ülkenin katılım sürecinin hükümet değişiminden etkilenmeyeceğini vurgulamıştı.
TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ
Kristersson, Türkiye'nin endişelerini gidermek için önceki hükümetten daha fazla nasıl çaba gösterecekleri sorusunu yanıtlarken, İsveç'te terörle mücadele konusunda çıkarılan yeni bir yasa bulunduğunu hatırlatmıştı.
Kristersson, "Biz önceki hükümet gibi Türkiye ile anlaşmaya bağlıyız. Ancak söz verdiklerimizi hayata geçirmek için bizim elimizde şimdi daha fazla araç bulunuyor. En kısa zamanda Ankara'ya gitmeye hazırım. Bu mesajı Türk dostlarımıza ilettik." demişti.
STOLTENBERG: TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİN ÖNEMİNDE UZLAŞTIK
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç'in terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmek üzere üçlü muhtıraya olan taahhüdünü memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.
"Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin önemi üzerinde uzlaştık" diyen Stoltenberg, İsveç'in muhtırayı uygulamak için attığı adımlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Stoltenberg, bunlar arasında Türkiye'ye silah satışı kısıtlamalarının kaldırılması, terörle mücadelede iş birliğinin artırılması, PKK dahil terör örgütlerine katılımın yasaklanması ile suçluların iadesi ve terörün finansmanı gibi konulardaki mekanizma aracılığıyla yapılan çalışmalar bulunduğunu kaydetmişti.
* Haberin görselleri Shutterstock ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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