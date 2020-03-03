03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla metro araçlarında ve istasyonlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Sağlık Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak günde 2 milyondan fazla yolcu taşıyan metro araçlarını ve istasyonlarını her akşam virüse karşı temizliyor. Ayrıca ayda bir kez ise özel bir dezenfekte sıvısı ile tüm metro araçlarını ve istasyonlarını yıkıyor. Özellikle metro araçlarında yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları istasyonlarda İstanbulkart yükleme cihazları, yolcu geçiş turnikeleri, yürüyen merdivenler ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizleniyor. Toplam 844 metro aracı 90 kişi tarafından dezenfekte edilirken, istasyonlarda ise 500 kişilik bir ekip görev yapıyor.
'İSTANBULLULARI VİRÜSTEN KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ'
Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy yapılan dezenfeksiyon çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Metro İstanbul AŞ her gün iki milyondan fazla İstanbulluya hizmet veren İstanbul'un bütün raylı sistemlerinden sorumlu organizasyondur. Bütün dünyanın gündemine bambaşka bir şey oturdu. Bu da bulaşıcı hastalıklar. Dünya'nın her tarafında bu konuşuluyor. Bu tabi bir takım oyunu. Herkesin üzerine düşen şeyler var.
Biz de üzerime düşenleri yapmak için kolları sıvadık ve ekstra önlemler aldık. Metronun bütün vagonları her gün mutlaka yıkanmaktadır. Biz son zamanlarda ek olarak dezenfeksiyon anlamında ekstra önlemler aldık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda özellikle metronun iç tarafında mikro organizmaların yaşamasını önleyecek bir takım önlemler aldık.
ÖZEL BİR KATMANLA UZUN SÜRELİ KORUMA
Şu anda yeni uygulamaya başladığımız sistem ile birlikte nanoteknoloji kullanarak bunlar içerideki yüzeylerde bir katman oluşturarak çok uzun süreli bir koruma sağlıyor. Mikro organizmaların üremesine engel oluyorlar. Belirtmekte fayda var bu teknoloji anti alerjik ve insan sağlığını hiçbir zararı olmayan malzemelerdir. Normal rutin yıkamalarda çıkmıyorlar.
Biz bunları belirli periyodlar ile uygulayarak normal önlemlerimize ek olarak bunları almaya başladık. Tabi aynı zamanda havalandırma çok önemli. Metrolarda ki bakımlar havalandırma sistemlerinin çok iyi çalışması için çalışıyoruz. Bu şekilde üzerimize düşeni yaparak İstanbulluların bu tehlikeden korunması için her şeyi ortaya koyuyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!