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İstanbul Eyüpsultan'da ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından yaşananlar Türkiye'yi şoke etmişti. Buna göre kazayı yapan 16 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçırdığı belirlenen Yazar Eylem Tok'un daha sonra oğluyla ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve oğlu için tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre bugün soruşturmaya yön verecek bir gelişme yaşandı. Buna göre olaydan sonra yaralılardan Tahsin Arslan'ın kayıp olan telefonunun şüpheli sürücünün annesi Eylem Tok tarafından alındığı iddia edildi. Telefonun, Tok'un yaşadığı sitenin güvenliğine bırakıldığı ileri sürüldü.

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ŞOFÖRÜN İFADESİ ALINACAK Eylem Tok da yaptığı açıklamada telefonu almadığını ileri sürdü. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Yazar Eylem Tok ile Doktor Bülent Cihantimur'un aile şoförü, kayıp telefonu Eyüpsultan Asayiş Büro'ya teslim etti.

HTS KAYITLARI İNCELENECEK Konuyla ilgili savcının şoförün ifadesini alacağı belirtildi. İddiaya göre şoförün telefonu araçta bulduğunu söylediği öğrenildi.

Soruşturmada polise teslim edilen telefonun HTS ile görüşme kayıtlarının inceleneceği kaydedildi. Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı! Haberi Görüntüle